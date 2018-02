Lommel -

In De Soeverein in Lommel zijn de kinderen dit weekend baas. Het sportcentrum werd omgetoverd tot Kinderstad waar kinderen van 2 tot 12 jaar zich helemaal kunnen uitleven met onder meer de T-Rex obstakelbaan, een dino ballenbad, lasergames en een bungee-trampoline. En de ouders? Die worden opgevangen in de Oudercrèche.