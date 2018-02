Goffin krijgt bal in het oog en moet opgeven in Rotterdam

Ouch! This is scary. Fingers crossed that David Goffin is okay. pic.twitter.com/Ssve1ufC6v

David Goffin heeft zijn halve finale in Rotterdam niet kunnen afwerken. Onze landgenoot moest in de tweede set al vroeg opgeven, nadat hij een bal staalhard in het oog kreeg. Goffin had de eerste set al verloren met 3-6 en leidde in set twee met 1-0.

Goffin, het nummer zeven van de wereld, miste zijn slag. Via zijn racket vloog de bal tegen zijn oog. De Luikenaar had duidelijk teveel last en moest er de brui aangeven.

Dimitrov heeft zo zijn finaleticket dus beet. In de eindstrijd treft hij de Zwitser Roger Federer (ATP 2) of de Italiaan Andreas Seppi (ATP 81).