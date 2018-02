Eén eersteklasser heeft schuld van meer dan 600.000 euro bij RSZ

Brussel - In de Jupiler Pro League is er één club met een betalingsachterstand aan de RSZ van 624.785,84 euro. In 1B zijn er twee clubs die in totaal nog 32.833,22 euro moeten aan de RSZ. Als de schulden van de amateurclubs meegeteld worden, loopt de totale RSZ-schuld van al deze clubs op tot 2,86 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Brecht Vermeulen (N-VA).

De bovenvermelde cijfers slaan op het tweede kwartaal van 2017. De totale achterstand van voetbalclubs in 1A en 1B is de afgelopen jaren gestegen van 500.815,41 euro in het vierde kwartaal van 2014 tot 657.619,06 euro in het tweede kwartaal van 2017. De betrokken 1A-ploeg betwist evenwel haar schuld van 624.785,84 euro. Geen enkele van de drie clubs uit 1A en 1B met schulden aan de RSZ heeft een afbetalingsplan lopen.

In de eerste amateurklasse hebben twee clubs een totale achterstand bij de RSZ van 66.629,26 euro, waarvan er één de schuld betwist. In de tweede amateurklasse gaat het om 11 clubs met een schuld van 1,94 miljoen euro. Twee clubs zijn in vereffening, zes anderen zijn bij de RSZ niet gekend als werkgever. In de derde amateurklasse zijn zes clubs samen goed voor een RSZ-achterstand van 199.623,36 euro. Hier zijn 36 clubs niet gekend als werkgever en 15 als werkgever geschrapt bij de RSZ. In totaal hebben in deze amateurreeksen slechts twee clubs een afbetalingsplan.