Mathieu van der Poel wint onbedreigd Noordzeecross bij afwezigheid Van Aert

Geen verrassing in Middelkerke: Mathieu van der Poel, al zeker van de eindzege in de Superprestige, mocht onbedreigd vieren aan de Belgische kust. De Nederlander zette ondanks een slechte start en een valpartij halfweg koers de rest op meer dan 15 seconden. Tim Merlier en Michael Vanthourenhout mochten mee op het podium. Wout van Aert zit in Spanje om zijn wegseizoen voor te bereiden.

Mathieu van der Poel begon eigenlijk niet goed in Middelkerke. Hij dook pas als tiende het veld in en moest meteen een klein kloofje wegwerken op Tim Merlier en later ook Michael Vanthourenhout. Beide leiders kregen echter na zo’n kwartier het gezelschap van Mathieu van der Poel, die dankzij een stevige inspanning van broer David aansloot bij het leidersduo.

Vervolgens had Van der Poel genoeg aan een zandstrook van zo’n honderd meter om het kloofje te slaan. Merlier bleef niet op de trappers, Vanthourenhout was verrast en de Nederlander was al ribbedebie. Toch zeventien minuten spanning. Op een halve ronde reed VDP elf seconden voorsprong bijeen, zelfs een valpartij in een glibberige bocht kon de zege van Van der Poel niet meer voorkomen.

In de achtergrond was het toch lang spannend voor de tweede plek. Vanthourenhout en Merlier bleven lang zij aan zij, maar net voor het ingaan van de voorlaatste ronde ging die laatste even in de fout. Merier bleef steken in het beekje net voor het asfalt, bleef maar net op de fiets en moest even een klein gaatje laten tegenover de West-Vlaming. Terwijl Van der Poel het publiek wist te vermaken met een jump in de lucht op de brug, sloeg Merlier uiteindelijk het beslissende kloofje. Van der Poel op één met 15 seconden voorsprong op Merlier, Vanthourenhout eindigde op drie.

Einde seizoen

Grote afwezige in Middelkerke was Wout van Aert. De wereldkampioen zette vorig weekend een punt achter zijn veldritwinter en is zich momenteel volop aan het klaarstomen voor een voorjaar op de weg. Het forfait van Van Aert heeft geen gevolgen voor de top twee in het eindklassement: Van der Poel was al voor deze eindmanche zeker van eindwinst, Van Aert eindigt op plaats twee. Enkel voor de derde plaats was er nog (een beetje) spanning, daar waren Laurens Sweeck, Toon Aerts en Lars Van der Haar nog in de running.

Het veldritseizoen zit er bijna helemaal op. Zondag staat nog de veldrit in Hulst (BRICO cross) op het programma, volgende week woensdag wordt de Masters in Waregem verreden bij kunstlicht. Volgende week zondag wordt in Oostmalle een officieel punt gezet achter het veldritseizoen.

Foto: Photo News