Zwarte Duivels gaan onderuit op Rugby Europe Championship 2018 in Rusland

De Belgische nationale rugbyploeg bij de mannen heeft zaterdag in Krasnodar een 48-7 nederlaag geleden tegen Rusland op de tweede speeldag van het Rugby Europe Championship (Zeslandentoernooi B).

In hun eerste wedstrijd gingen de Belgen vorige week met 47-0 onderuit in Georgië. Spanje, Roemenië en Duitsland zijn de andere landen in deze competitie, waarin een ticket voor het WK 2019 in Japan en voor de WK-barrages te verdienen zijn.

Georgië is al zeker van een plek op het WK. Van de andere vijf teams gaat het land dat de hoogst gecumuleerde ranking haalt in de twee laatste edities eveneens naar Japan. Op het WK wordt dat land samen met Ierland, Japan en Schotland in groep A ondergebracht. Het tweede hoogst geklasseerde team mag om een WK-ticket strijden met Portugal, dat al een eerste barragewedstrijd won. De winnaar van die barragematch zal uitkomen tegen een tegenstander uit Oceanië in een intercontinentale barragewedstrijd. De winnaar van dat duel komt ook in groep A terecht.

De Belgen, gecoacht door Guillaume Ajac, ontvangen op 3 maart Duitsland. Zeven dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Roemenië. Op de slotspeeldag (18 maart) staat een thuismatch tegen Spanje op het programma.

Vorig seizoen verzekerden de Zwarte Duivels zich van het behoud in het Zeslandentoernooi B door in de barragewedstrijd te winnen van Portugal. Dat was dan ook de enige overwinning van dat seizoen. De kans dat België op het WK te zien zal zijn, is dus eerder klein. Het behoud in het Zeslandentoernooi B is het voornaamste doel. In dat opzicht is de wedstrijd tegen Duitsland van enorm belang.