Registreren als donor kan straks online

Wie zich wil laten registeren als orgaandonor zal dat binnenkort kunnen doen via internet. Momenteel is dat enkel mogelijk via een formulier aan een loket bij de gemeente, maar die drempel is veel te hoog, terwijl de nood aan donororganen in ons land stijgt. Het parlement bespreekt komende week een wetsvoorstel van Open Vld. Dat meldt VTM NIEUWS zaterdagmiddag.

Volgens de wet is iedereen in België kandidaat-donor. Elke overledene wordt beschouwd als mogelijke donor tenzij men zelf kenbaar maakte dit niet te willen. De naaste familieleden kunnen zich wel tegen de orgaanafname verzetten. Open Vld wil nu dat de potentiële donoren zich gemakkelijker kunnen registeren, omdat de nood aan donororganen in ons land steeds groter wordt.

Het voorstel voor een digitale registratie kan alvast op de goedkeuring rekenen van de transplant-coördinatiecentra, aldus VTM. “Dat is vooral een goeie zaak voor de familie van de overleden patiënt die een orgaan wil afstaan”, zo zegt Luc Colenbie, coördinator van het transplantteam van het UZ Gent.