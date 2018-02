Brusselse blogger steekt boek over Dutroux in brand en wordt gearresteerd

De politie heeft vrijdagavond in Brussel een blogger opgepakt die op sociale media een filmpje had verspreid waarin hij het boek van de advocaat van Marc Dutroux, meester Bruno Dayez, verbrandt en bedreigingen uit. Dat meldt de krant La Dernière Heure zaterdag en wordt bevestigd door het parket. Volgens het parket werd een onderzoek geopend wegens bedreigingen met een criminele aanslag onder bevel of onder voorwaarden. Cédric Z. zal zaterdag nog worden verhoord door de onderzoeksrechter die met de zaak belast is. Die zal nadien beslissen over een eventuele aanhouding.

In de video is te zien hoe de blogger het boek “Waarom Dutroux vrij moet komen” verbrandt. De man voegt er vervolgens aan toe dat er mogelijk nog daden volgen, onder andere tegen Bruno Dayez. Hij roept de mensen op om in naam van de slachtoffers van dit, volgens hem onverdedigbare, “monster” in opstand te komen.

Marc Dutroux werd op 17 juni 2004 veroordeeld tot levenslang. Zijn advocaat pleit in zijn boek voor de vrijlating van zijn cliënt. Meer algemeen wil de raadsman dat de levenslange celstraf wordt afgeschaft en dat er een maximumstraf van 25 jaar wordt ingevoerd. Hij wijst daarvoor op het feit dat het gevangeniswezen er in de eerste plaats op gericht is om gedetineerden in de samenleving te re-integreren.

Begin september organiseerde de blogger al een manifestatie voor het kabinet van de advocaat in Schaarbeek.