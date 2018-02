Vijftien skicentra geopend in Luik en Luxemburg

Zaterdag zijn, voornamelijk in de Oostkantons, vijftien skicentra geopend. De vrieskou van de afgelopen nacht heeft ervoor gezorgd dat de omstandigheden goed zijn gebleven om te langlaufen, klinkt het bij de uitbater van de skigebieden van het Signaal van Botrange.

In het centrum van Houyres, in Malmédy zijn de langlaufpistes van 2,5 en 5 kilometer beschikbaar. De piste van 9 kilometer is onbruikbaar door een gebrek aan sneeuw. In het centrum kan ook gerodeld worden, en liefhebbers kunnen ook op een sneeuwscooter stappen.

In de Hoge Venen zijn er eveneens pistes beschikbaar van 2,5 tot 25 kilometer aan het Signaal van Botrange, het Maison du Parc de Botrange, Mont Rigi, Baraque Michel en Mont Spinette. In de Vallée de l’Our zijn de centra van Manderfeld en Losheimerbragen nog steeds open, net als de vier centra in de Eifel (Rocherath, Elsenborn, Worriken en Weywertz). In het zuiden van de provincie Luik kunnen liefhebbers eveneens terecht op de piste van Val de Wanne.

Liefhebbers van Alpijns skiën kunnen hun hart ophalen in Ovifat in de Oostkantons, of aan de Baraque Fraiture in de provincie Luxemburg.