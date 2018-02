Man kritiek na val van stelling in Hoboken

In het Antwerpse district Hoboken is zaterdag een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval aan de Antwerpsesteenweg. Dat zegt de lokale politie. De man viel van een stelling naar beneden. Het slachtoffer is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Enkele collega’s die het ongeval zagen gebeuren, kregen bijstand van de dienst Slachtofferhulp van de politie.

Het is al het tweede zware arbeidsongeval in evenveel dagen in Antwerpen. Vrijdag kwam in de binnenstad een 41-jarige man om het leven op de werf van een school in de Koninginnestraat. De man viel allicht naar beneden toen hij ramen aan het plaatsen was.