“Aanpak van tienerpooiers in België faalt”

Brussel - De aanpak van tienerpooiers in ons land faalt. Dat zegt sp.a-voorzitter John Crombez zaterdag in zusterkrant Het Nieuwsblad. Child Focus en Payoke, opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel, beamen dat. “Die kwetsbare meisjes allemaal samen in een instelling zetten, is niet genoeg. Er is specifieke begeleiding nodig”, zegt Yasmin Van Damme van Child Focus.

Van Damme deed enkele jaren geleden het complexe fenomeen van tienerpooiers uit de doeken. Ze telde zestig slachtoffers in amper twee jaar tijd. Na haar rapport volgde een actieplan van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Hij beloofde onder meer extra plaatsen in instellingen.

Cold Turkey

Volgens Van Damme is het actieplan echter zwaar onvoldoende. Ze pleit samen met de directeur van Payoke al langer voor aangepaste vluchthuizen in de Ardennen. Enkele weken “cold turkey” op een plaats waar het contact met de pooier totaal verbroken wordt.

Crombez spreekt van een gefaald beleid. “Het is tijd voor een harde aanpak van tienerpooiers en honderd procent zorgzekerheid voor de slachtoffers”, klinkt het. Concreet pleit hij voor een verhoging van de strafmaat voor pooierschap, de oprichting van een specifieke beleidscel, meer opsporingscapaciteit en de aanstelling van een ­crisismanager.

Een miljoen euro per jaar

Bij het kabinet van Vandeurzen wijzen ze erop dat de capaciteit om de slachtoffers “gedegen” op te vangen serieus is opgetrokken, en dat een miljoen per jaar werd uitgetrokken om 70 meisjes te kunnen begeleiden in een intensief traject achteraf. Daarnaast heeft de minister sensibiliseringsacties gevoerd. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft van de strijd tegen tienerpooiers naar eigen zeggen een speerpunt gemaakt, vooral door in te zetten op patrouilles op het internet.

Payoke en Child Focus schatten dat vandaag meer dan honderd meisjes in de greep zitten van een mensenhandelaar. Extra verontrustend is dat de namen van slachtoffers van tienerpooiers uit oude dossiers almaar terugkomen.