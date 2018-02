Opnieuw wantoestanden bij Brusselse VZW: directeur verdiende 18 jaar lang 1.000 euro per dag als schijnzelfstandige

Brussel - Gial, de vzw die de informatica beheert bij de stad Brussel, heeft de directeur van de dienst achttien jaar lang duizend euro per dag betaald als consultant. Dat hebben verschillende media gemeld. De betalingen kwamen aan het licht na een audit op vraag van de nieuwe directie van de vzw. Staatssecretaris voor Digitalisering in het Brussels Gewest Bianca Debaets (CD&V) spreekt van een serieus gebrek aan transparantie en efficiëntie.

De nieuwe directie maakte na de audit in december, na 18 jaar een einde aan het contract met consultancybedrijf Altera Via, dat door directeur Michel Leroy wordt beheerd. De competenties van Leroy worden niet in vraag gesteld, schreef Le Vif vrijdag. Door het hoge bedrag van het contract, had er echter een openbare aanbesteding moeten komen. In de plaats daarvan werd het contract voor onbepaalde duur verlengd, terwijl dergelijke contracten normaal gezien regelmatig moeten worden herzien.

De nieuwe directie begrijpt naar eigen zeggen niet hoe het zo ver is kunnen komen, zeker niet omdat de bedragen in het contract zo hoog waren. “Je kunt gedurende een of twee weken samenwerken met een consultant aan die prijs, maar niet achttien jaar lang”, reageert Mary-Odile Lognard, sinds augustus 2017 de directrice van Gial.

Contract verbroken

Ondertussen werd het contract met Altera Via verbroken, en Leroy werkt momenteel een opzegtermijn af van zes maanden. Gial wil nog wel een beroep doen op zijn diensten als consultant, maar zijn bod zal worden vergeleken met dat van andere bedrijven en de tarieven zullen aanzienlijk verlaagd worden. Leroy zal bovendien niet meer tot het directiecomité van Gial behoren.

Voorzitter van Gial is PS-schepen Mohamed Ouriaghli. Hij moet zijn goedkeuring geven voor facturen van meer dan 7.500 euro die worden opgenomen in de algemene uitgavenlijst. De laatste versie van het contract werd in 2008 ondertekend door schepen Karine Lalieux (PS).

Verbijsterd

Fabien Maingain, fractieleider in de Brusselse gemeenteraad van oppositiepartij DéFI, sprak vrijdag op RTBF zijn “verbijstering” uit. “Dit is een nieuw probleem binnen een vzw die gelinkt is aan de stad Brussel”, zo onder meer verwijzend naar de onregelmatigheden bij Samusocial, die geleid hebben tot het ontslag van PS-burgemeester Yvan Mayeur. Maingain wijst er bovendien op dat Gial eerder al in opspraak kwam.

CdH klaagt daarenboven aan dat de raad van bestuur van Gial, waarin ook lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen Didier Wauters zit, niet op de hoogte was van het contract.

“Het is hemeltergend dat het Brussels stadsbestuur peperdure contracten maakt ‘à la tête du client’ - zonder de wet op overheidsopdrachten te respecteren - belastingsgeld verspilt en pas na 18 jaar een einde aan dat contract gemaakt heeft”, reageert ook staatssecretaris Debaets. “De stad Brussel moet eindelijk eens leren dat samenwerken loont. Dat coherent en efficiënt bestuur beter is dan soloslim spelen.” Debaets roept de stad dan ook op om zich aan te sluiten bij de digitale strategie van het Brussels Gewest en een beroep te doen op het Centrum voor Informatica van het gewest, “in plaats van dure consultants te betalen en per se eigen netwerken te willen aanleggen”.