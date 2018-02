Astana oppermachtig in Oman, Van Avermaet verliest leiderstrui maar is tevreden

Miguel Angel Lopez heeft de vijfde etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Colombiaan was de beste in de koninginnenrit, die finishte op de steile Jabal Al Akhdhar, ook wel gekend als de Green Mountain. Astana-teamgenoot Alexey Lutsenko werd tweede en neemt de leiderstrui over van Greg Van Avermaet, Spaans kampioen Jesus Herrada (Cofidis) was derde.

De vlucht van de dag werd gekleurd door zes renners, met daarbij onze landgenoot Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen). Die kopgroep begon met een voorsprong van bijna twee minuten aan de zware slotklim (5,7 kilometer aan gemiddeld 10,5%), maar het zestal werd al snel bijgebeend door een favorietengroep. Miguel Angel Lopez en Alexey Lutsenko gingen samen met Jan Hirt op avontuur, maar het Astana-duo schudde de Tsjech af in de slotkilometer. De dagzege was voor Lopez, de leiderstrui voor zijn Kazachse ploeggenoot. Dries Devenyns was de eerste Belg op plek acht (+43”), Greg Van Avermaet druppelde als 22ste binnen en is zijn leiderstrui dus kwijt.

Zondag is de slotetappe, een rit van 135,5 kilometer tussen Al Mouj Muscat en Matrah Corniche. Echt grote hindernissen kent die etappe niet, waardoor Lutsenko zeker lijkt van de eindzege in Oman. Hij heeft 11 seconden voorsprong op Lopez en 28 tellen op nummer drie Gorka Izagirre.

Van Avermaet volgens plan

“Dit was te verwachten”, vertelde Van Avermaet na afloop aan onze man ter plaatse. Ik had gehoopt bij de groep der favorieten te kunnen aanklampen tot aan het eerste minder steile stuk, maar net dan begonnen ze te demarreren en moest ik passen. Ik weeg 75 kilogram en dan bots je dus op zo’n aankomst op je limieten. Eenmaal ik los, steken er mij meteen twintig renners voorbij. Ik ben een volger. Ik kan bergop niet op mijn eentje tempo blijven rijden. Zolang ik kan volgen, rijd ik op de limiet. Eenmaal ik moet lossen, is het onnodig om te forceren en rijd ik op eigen tempo binnen. Ik ben geen klimmer. Je mag van mij op zo’n aankomst bergop geen wonderen verwachten.”

Desalniettemin was de kopman van BMC op de Green Mountain zeer tevreden. “Het was vooraf mijn plan om hier een rit te winnen. Dat is gelukt. Ik had ook verwacht om hier de rode leiderstrui te verliezen. Dat is ook gelukt. Op mijn parcours reed ik elke keer de finale en streed ik mee voor de ritzege. Deze week is voor mij een bevestiging dat ik in een zeer goede conditie verkeer. Ik ben op de goede weg.”

Foto: BELGA

Devenyns blijft zesde

Wie ook op weg is naar de gewenste supervorm, is Dries Devenyns. De 34-jarige Kluisbergenaar van Quick Step Floors eindigde 43 seconden achter Lopez als achtste op de Green Mountain. “Vanaf de eerste kilometer bergopging het te snel voor mij. Ik heb dan meteen besloten om mij eigen tempo te rijden. Het was zeer lastig. Het was de warmste dag van deze week en er hing amper zuurstof in de lucht. Het was een klim in trappen, maar die steile stukken waren loodzwaar. Ik heb het gevoel dat ik vandaag enkele keren de Muur van Hoei ben opgereden.”

Devenyns blijft zesde in de stand. Een resultaat dat vandaag zonder ongelukken ook blijft gehandhaafd. “Ik denk dat ik zeer content mag zijn van deze Ronde van Oman. Zeker omdat ik nog steeds wat last heb van de rug. Kunnen we in de slotrit nog een goeie sprint kunnen rijden met Martinelli, mogen we met de ploeg tevreden terugblikken.”

Aanvalslustige Declercq

Een derde Belg die zich liet zien was Benjamin Declercq. De 24-jarige Izegemnaar van Sport Vlaanderen-Baloise schoof mee in de zeskoppige vlucht van de dag. Op vier kilometer van de meet werd hij ingerekend. “Op 25 kilometer van de finish hadden we nog vier minuten bonus, maar toen kwam er een strook tegenwind en duwde het peloton het gaspedaal helemaal in. Had de wind daar niet in het nadeel geblazen, konden we met drie minuten bonus aan de slotklim beginnen. En dan weet je nooit wat er gebeurt.

Het was de eerste keer deze week dat het peloton zich echt heeft moeten inspannen om de vluchters terug in te rekenen. Voor de voet van de Green Mountain hadden we een gemiddelde snelheid van 44km/u”, aldus Declercq, die op de Green Mountain uiteindelijk als 39ste zou finishen. Zijn ploegmaat Kevin Deltombe finishte als 29ste, neoprof Steff Cras (Katusha-Alpecin) werd 27ste. In de stand volgen beiden respectievelijk op plaats 26 en 25.