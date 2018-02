Bijna 20 doden bij zelfmoordaanslag in Nigeria

Bij een zelfmoordaanslag vrijdagavond op een vismarkt in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Er viel ook een 70-tal gewonden. Dat is zaterdag vernomen bij milities die strijden tegen Boko Haram. De aanslag wordt ook toegeschreven aan de islamitische terreurgroepering.

De zelfmoordaanslag was het werk van drie kamikazes en deed zich voor in Konduga, zo’n 35 kilometer ten zuidoosten van Maiduguri, hoofdstad van de deelstaat Borno. Ongeveer een derde van de gewonden bevindt zich in kritieke toestand.

Boko Haram blijft een dreiging voor de gemeenschappen in het noordoosten van Nigeria. De groepering wil een strikte interpretatie van de sharia doorvoeren. Sinds 2009 zijn door het geweld van de terreurgroep al zeker 20.000 mensen omgekomen en 2,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen.