Jonge Waalse werkzoekenden kunnen rijbewijs op één maand tijd halen

Jonge werkzoekenden voor wie het bezitten van een rijbewijs en jobvereiste is, kunnen in Wallonië binnenkort al dertig dagen na het slagen voor het theoretisch examen hun praktijktest afleggen. De maatregel gaat vanaf 1 juli van kracht, zo zegt Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio zaterdag in de kranten van Sudpresse. “Een maand tussen theoretisch en praktisch rijexamen is veel te kort”, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Momenteel geldt een wachtperiode van drie maanden tussen het behalen van het theoretische en het afleggen van het praktische rijexamen. Voor jonge werkzoekenden in Wallonië die een rijbewijs nodig hebben voor een nieuwe job, wil Di Antonio die periode beperken tot slechts 30 dagen. Voorwaarden zijn wel dat de kandidaten 18 jaar of ouder zijn, minstens 30 uur les hebben gevolgd aan de rijschool en slagen voor de perceptietest voorafgaand aan het praktijkexamen.

Het besluit voor de nieuwe maatregel wordt momenteel nog “gefinaliseerd”. “De modaliteiten moeten nog worden besproken, met name met de andere gewesten”, zegt Di Antonio.

“Veel te kort”

Vlaanderen heeft in functie van de verkeersveiligheid net beslist om de termijn tussen het afleggen van het theoretisch rijexamen en het praktisch examen te verhogen van drie naar zes maanden. Minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt het dan ook vreemd dat zijn Waalse collega Carlo Di Antonio beslist heeft dat jonge werkzoekenden voor wie het bezitten van een rijbewijs een vereiste is, al na een maand een praktijktest mogen afleggen.

“Wij hebben op basis van verkeersveiligheidsadviezen beslist om de termijn te verlengen naar zes maanden, omdat experts net zeggen dat er nood is aan voldoende oefenkilometers”, zegt Weyts. “Eén maand is veel te kort.”

Weyts kan zich er bovendien niet in vinden dat enkel werkzoekenden aan andere voorwaarden moeten voldoen. “Het is niet omdat je werkloos bent dat je in minder veilige omstandigheden de baan op moet gaan”, zegt hij. Daarnaast worden werkende jongeren benadeeld in vergelijking met de werkzoekenden. “Dat vind ik een vreemde soort van discriminatie. Mensen gaan er daardoor misschien voor kiezen om niet te werken.”