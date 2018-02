“Ze werd als monster afgeschilderd”

Margot Robbie begeeft zich op glad ijs. De 27-jarige blondine trok de schaatsen aan voor ‘I, Tonya’, een biopic over één van ’s werelds meest succesvolle én controversiële atleten uit de jaren 90: kunstschaatster Tonya Harding. Een sublieme performance die ook The Academy niet ontging: die nomineerde de Aussie voor een Oscar in de categorie Beste Actrice. “Tonya werd weggezet als een monster. Helaas is dat extreem beeld blijven hangen bij het grote publiek”, verdedigt Robbie de kunstschaatster.

Tonya Harding is een naam die in de sportwereld nog steeds heel wat controverse oproept. De getalenteerde kampioenenschaatsster kwam in aanloop van de Olympische Winterspelen van 1994 in opspraak wanneer ...