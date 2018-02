Gebruikte Turkije chemische wapens in Syrië? Zes slachtoffers vertonen symptomen

In de Koerdische enclave Afrin in Syrië - waar Turkije een offensief voert - zijn vrijdagavond zes mannen met verstikkingsverschijnselen en brandwonden overgebracht naar het grootste ziekenhuis van de regio. De directeur van het ziekenhuis, Jiwan Mohammad, kan voorlopig niet bevestigen of ze al dan niet het slachtoffers zijn van een chemische aanval. “We hebben hun kleding bewaard voor onderzoek”, zegt hij.

Volgens het Syrische observatorium voor de mensenrechten komen de zes mannen uit de plaats Shaykh al-Hadid, die vrijdag het doelwit was van Turkse bombardementen in het kader van ‘Operatie Olijftak’. Dat offensief werd op 20 januari door Turkije in Afrin gelanceerd tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara ziet de YPG als een bedreiging wegens hun banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Sinds het begin van het offensief zijn volgens het Observatorium al minstens 78 burgers gedood.