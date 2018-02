Snowboardster zorgt voor absolute sensatie met goud in alpineskiën, Vonn stelt teleur

De sensatie op de Winterspelen heet vandaag Ester Ledecka. De Tsjechische reisde af naar Pyeongchang om te schitteren in het snowboarden, maar Ledecka verraste iedereen door goud te veroveren op de super-G in het skiën. Titelverdedigster Anna Veith eindigde als tweede, topfavoriete Lindsey Vonn werd pas zesde na een fout in haar run.

Lindsey Vonn, op zoek naar haar eerste eremetaal op de Winterspelen sinds Vancouver 2010, mocht als eerste beginnen in de finale van de super-G. De topfavoriete leek ook goed op weg om een absolute toptijd te realiseren, maar met een foutje in het zicht van de finish ging alle hoop op een medaille al snel in rook op. Met de falende Vonn (die uiteindelijk zesde werd) naast het podium waren alle ogen gericht op Anna Veith, voorheen Anna Fenninger, die in Sochi goud pakte op dit nummer. Veith stelde niet teleur en leek op weg naar goud met een tijd van 1:21.12, maar toen kwam misschien wel dé verrassing van de Winterspelen.

Foto: AFP

Ester Ledecka, een van de absolute toppers in het vrouwensnowboarden, kwam als laatste aan de beurt en verraste vriend en vijand met een absolute toptijd. 1:21.11, één honderdste sneller dan Veith. Niemand die het kon geloven, want de Tsjechische eindigde in het alpineskiën nog maar één keer in de top tien in een topwedstrijd. Veith mocht wel de zilveren medaille mee naar huis nemen, het brons ging naar Tina Weirather uit Liechtenstein. Onze landgenote Kim Vanreusel werd 40ste.