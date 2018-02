Mooi eindresultaat voor Hendrickx in kür, Vanreusel net in de top 40 in super-G

Jorik Hendrickx kan met een tevreden gevoel terugkijken op zijn prestatie in de kür. Onze landgenoot deed het vrijdag al heel goed in de korte kür en scoorde in de vrije kür 164,21 punten, waarmee hij net onder zijn persoonlijk record bleef. Onze landgenoot zakte wel van de elfde naar de veertiende plek, maar deed het wel beter dan vier jaar geleden in Sochi. Kim Vanreusel werd 40ste in de super-G in het alpineskiën.

Hendrickx maakte geen grote fouten tijdens zijn beurt en kreeg van de jury geen strafpunten opgelegd. Na zijn goede oefening komt hij op een totaal van 248,95 punten, ook net onder zijn persoonlijke record. Onze landgenoot is wel al zeker van een plek bij de beste vijftien en doet dus al zeker beter dan op de Winterspelen van vier jaar geleden in Sochi, waar hij zestiende eindigde. “Voor een plek bij de eerste vijftien had ik vooraf getekend, want in mijn hoofd was het moeilijk om beter te doen dan in Sochi. Het zijn maar twee plaatsen verschil, maar voor mij betekent het zoveel meer”, jubelde Hendrickx na afloop.

Foto: BELGA

“Ik ben enorm blij met de eindstand en mijn score”, ging de 25-jarige Turnhoutenaar verder. “Al het harde werk is beloond en het is van begin tot eind goed verlopen. Ik maakte enkel een klein foutje op de korte kür, maar dat zullen de mensen thuis niet gezien hebben. Uiteindelijk heb ik gedaan wat ik kon. Mijn allerbeste sprongen heb ik bewaard tot het einde om een bonus te krijgen. Mijn landingen waren ook perfect, waardoor mijn technische toch de hoogte inging.”

Foto: AFP

In de super-G bij de vrouwen kwam Kim Vanreusel in actie, maar meer dan een verre ereplaats zat er nooit echt in voor onze landgenote. Vanreusel eindigde op 6,49 seconden van winnares Ester Ledecka, die voor een absolute sensatie zorgde door als snowboardster goud te pakken. Vanreusel werd uiteindelijk 40ste van de 43 gefinishte dames. Desondanks was het een glunderende Vanreusel die voor de camera’s van Sporza verscheen. “Ik ben tevreden omdat ik me echt heb geamuseerd. Het resultaat was niet top, maar ik heb het plezier in het skiën teruggevonden. Ik heb me van boven tot beneden geamuseerd. Dat is voor mij het belangrijkst.”

“Ik heb door omstandigheden ook sinds april vorig jaar geen super-G meer kunnen doen”, vertelde onze 20-jarige landgenote nog. Daar was vooral slecht weer de boosdoener. “In Frankrijk viel er te veel sneeuw, in Noorwegen werd mijn wedstrijd afgelast door het slechte weer. Bij de super-G heb je nog tien keer meer ervaring nodig dan in de reuzenslalom. Ik zit nog niet op dat topniveau, maar ik hoop daar wel ooit te geraken. Ik denk dat het mogelijk is. Wat ik denk van winnares Ester Ledecka? Dat is inderdaad een heel grote verrassing. Ik vind het prachtig dat iemand het snowboarden en het skiën kan combineren!”

Later vandaag komt Kim Meylemans nog twee keer in actie tijdens run 3 en 4 in het skeleton bij de vrouwen: om 12u20 en 13u45 verschijnt zij op de piste.