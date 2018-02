Limburg United heeft een knappe zege behaald tegen de derde uit de stand, Okapi Aalstar. De thuisploeg liep vijftien punten uit, maar gaf die voorsprong in de slotminuten helemaal uit handen. Het werd uiteindelijk nog een echte thriller, maar de thuisploeg liet de overwinning niet meer los.

Goed gevulde tribunes op Ladies Night in de Alverberg. Bij Aalst ging de bal in de aanvangsfase razendsnel rond wat resulteerde in driepunters van Troisfontaines en Taylor (0-6). Limburg United verhoogde ...