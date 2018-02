LEUVENUit een brief die een patiënt net voor een oogoperatie in het UZ Leuven kreeg, blijkt dat enkel wie een duurdere eenpersoonskamer kiest sowieso geopereerd wordt door de prof. Bij een goedkopere meerpersoonskamer kan het ook de assistent zijn. “Dit soort praktijken zijn onwettig”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Bij ons is er geen enkele relatie tussen de kamerkeuze en de arts die de operatie uitvoert”, benadrukken ze bij het Hasseltse Jessa en het ZOL in Genk.