“Verhoog de belastingvrije som voor zelfstandigen”

Brussel“De overheid moet meer initiatieven nemen om ondernemers structureel en vooral preventief te ondersteunen. Ze moet ondernemerszin belonen, bijvoorbeeld in de vorm van een verhoogde belastingvrije som voor zelfstandigen. Die bedraagt vandaag amper 7.310 euro.” Dat zegt Vlaams Parlementslid Grete Remen (N-VA). “Desnoods offeren we daar enkele subsidies voor op. Ondernemers vragen namelijk niet om extra geld, maar deze maatregel kan wel het verschil maken in een slecht jaar.”