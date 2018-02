Patrick Janssens: “Op een bepaald moment ben ik voor recepties beginnen studeren op foto’s en namen”

KRC Genk trekt zaterdagavond naar Brugge. Patrick Janssens (61) zal niet veraf zijn, hij verblijft dit weekend aan zee. Om uit te waaien na 3,5 jaar in dienst van KRC. En om een ontslag te verwerken, dat toch een beetje onverwacht kwam. “In voetbal kies je niet wanneer het stopt. Het was blijkbaar al een paar weken aan het sluimeren, maar ik had het niet zo ernstig ingeschat. Liever had ik een gesprek gehad, waarin we konden afspreken dat het na dit seizoen stopt. Maar dat is blijkbaar niet de gewoonte in het voetbal. Dat is jammer.”