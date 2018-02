Hasseltse buurtbewoners starten petitie: “Woontoren van 30 meter hoog is hier volledig misplaatst”

Hasselt -

De Hasseltse Sofie Hias (39), en met haar nog andere buurtbewoners, verzetten zich tegen het nieuwbouwproject in de historische Herkenrodekazerne uit de 16de eeuw. “Ondanks de negatieve adviezen van zowel het Agentschap Onroerend Erfgoed en de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar, heeft de deputatie dit project toch vergund. Onbegrijpelijk, want een woontoren van 30 meter in de binnentuin van de kazerne staat hier volledig misplaatst.” De vrouw en enkele andere buurtbewoners stappen nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.