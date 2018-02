STVV opnieuw te sterk voor Anderlecht

Als de hoofd om je hoofd is verdwenen… winnen de Kanaries. Hoewel Anderlecht vrijdagavond sterk aan de uitwedstrijd op Stayen begonnen was, trok STVV uiteindelijk aan het langste eind. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam er kort nadat de wedstrijd tien minuten had stil gelegen door (rook)bommetjes van de bezoekende fans. Doelpuntenmaker Akpom miste even later nog een penalty, maar STVV wist, net al in de heenronde, stand te houden en kan zo blijven dromen van Play-Off 1.

Herbeleef de wedstrijd hier.

Anderlecht begon opnieuw met heel wat jonkies op de bank, maar slechts één verrassende naam in de ploeg. Alexandru Chipicu was de surprise van chef HVH. De Roemeen begon op de rechterkant, Ryota Morioka viel naast de basiself. De youngsters Amuzu, Dauda, Bornauw, Saelemaekers en Dante zaten op de bank. Bij STVV koos Jonas De Roeck voor een behoudende opstelling met Botaka en Vetokele op de bank.

Anderlecht begon goed aan de wedstrijd, maar dat leek niet van tel voor de meegereisde supporters uit Brussel. Na een kwartier spelen gooide een deel van de fans voetzoekers en rookbommen op het veld. Ingrijpen van de stadionomroeper hielp niet, omdat de rook niet snel wegtrok zag scheidsrechter Verboomen zich genoodzaakt om de wedstrijd tien minuten stil te leggen.

Knappe goal

Na de onderbreking hadden de spelers het duidelijk moeilijk om opnieuw in het tempo te komen, maar het was STVV dat de irritante onderbreking het best had verteerd. Na een halfuur kwamen de Kanaries dan ook - volledig verdiend - op voorsprong. Chuba Akpom, de huurling van Arsenal, haalde van buiten de zestien uit met een schuiver. Matz Sels werd niet geholpen door zijn verdediging en was geklopt: 1-0 voor STVV.

Anderlecht opnieuw KO, maar op slag van rust kon het zelfs nog iets zwaarder worden. De bal ging namelijk op de stip nadat scheids Verboomen hands had gezien bij Josue Sa, maar Akpom faalde en zag zijn (onterechte) elfmeter gestopt door Sels. Zo stond de 1-0 nog steeds op het bord halfweg na een vreemde eerste periode.

Bijna 2-0

Ook in de tweede helft echter geen beterschap voor Anderlecht. Daar konden ook de jonkies van Hein niets meer aan veranderen, want Mohammed Dauda en Alexis Saelemaekers werden voor de leeuwen geworpen. Net als Ryota Morioka, maar de ingevallen Japanner kon geen verschil maken. Anderlecht mocht daarentegen nog tevreden zijn dat het maar 1-0 was, want Jonathan Legear kreeg de bal er vanuit een scherpe hoek nét niet in.

Zo blijft Anderlecht voorlopig derde, maar als Gent dit weekend wint van KV Mechelen, is paars-wit de derde plaats kwijt aan de Buffalo’s. STVV springt op zijn beurt naar de achtste plaats en blijft zo in de running voor Play-Off 1.

