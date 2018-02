Dat een klassensysteem onze gezondheidszorg binnensluipt, moet te alle tijde worden vermeden

Het gebeurt niet vaak maar het meest gereputeerde ziekenhuis van het land ligt onder vuur. Aanleiding is de brief die het Universitair Ziekenhuis Leuven aan een oogpatiënt stuurde. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de kamerkeuze impact heeft op wie de ingreep uitvoert: bij boeking van een eenpersoonskamer zal de professor-specialist zelf opereren, terwijl dat bij opname in een gemeenschappelijke kamer ook zijn assistent in opleiding kan zijn.