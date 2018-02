Vrouw vermoord met potje tiramisu

Alken - Karel B. (52) uit Alken zit al een jaar in de cel op verdenking van de moord op zijn vrouw Annick Haesevoets (46). Het nieuws is nooit wereldkundig gemaakt: het duurde bijna tien maanden voordat de Alkenaar werd aangehouden en in de gevangenis belandde. Dat was op 7 februari vorig jaar. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw vergiftigd te hebben met pillen die hij in een potje tiramisu vermengde. De man ontkent, maar volgens een leugendetectortest liegt hij.

Het nieuws dat er in 2016 in Alken een moord zou zijn gepleegd, raakte vrijdag pas bekend. In het jaarverslag van de federale gerechtelijke politie stond – zonder verder enig detail – vermeld ...