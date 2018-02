MIC: de plek die mama’s en baby’s helpt als de roze wolk niet mee wil

Hasselt / Houthalen-Helchteren / Genk -

Twintig jaar geleden, toen ze in het ZOL begonnen met een afdeling voor risicozwangerschappen, was er geen denken aan om een foetus van 24 weken te redden. Vandaag proberen ze dat wel. “Na ernstige gesprekken met de ouders. Vanaf wanneer willen zij dat we alles op alles zetten om de baby in leven te houden? Wetend dat er altijd een risico op een handicap blijft”, klinkt dokter Caroline Van Holsbeke op de enige ‘maternale intensive care’ in Limburg. Oftewel: de plek die mama’s en baby’s helpt als die roze wolk niet mee wil...