Politie doorzoekt school in Washington na melding van “actieve schutter”

Het Highline College in Des Moines, in de Amerikaanse staat Washington, is vrijdag volledig ontruimd door de politie na berichten over geweerschoten en een “actieve schutter” op de campus. Dat meldt de plaatselijke website Kiro7.

Voorlopig zijn er geen meldingen van slachtoffers. De school waarschuwde wel dat de evacuatie “geen oefening” is.

De lokale politie meldt op Twitter dat ze is uitgerukt naar de school na berichten over geweerschoten, maar dat die nog niet bevestigd zijn. De campus en de schoolgebouwen worden doorzocht.

Bij een schietpartij in een middelbare school in Parkland, Florida, vielen woensdag nog zeventien doden en veertien gewonden. De schutter was een negentienjarige ex-leerling.