‘Temptation’-Megan na de vrijpartij: “De condooms waren te klein”

Al vijf keer was Kevin, de vriend van Megan, met een andere vrouw in bed gedoken. De vraag op ieders lippen: wat doet hij op 'Temptation Island' als hij de scheve schaatsen in zijn kast al niet meer kan tellen? Zeker nu blijkt dat het niet bij vijf keer bleef, zo bleek in 'Goedele on Top'. Megan vertelde er meteen ook over de condooms op het eiland. "Te klein", aldus de 18-jarige.

In 'Goedele on Top', de online show waar de koppels en verleiders bij Goedele Liekens op de sofa mogen, vertelde Megan dat Kevin haar veel vaker dan vijf keer bedrogen had. "Daar ben ik pas achter gekomen na 'Temptation Island'", zegt ze. "Zelfs toen we samen naar Malta waren, heeft hij me bedrogen. Ik denk dat hij aan negen of tien keer zit.

Voor de duidelijkeid: voor Megan betekent bedriegen seks hebben met een ander. "Kussen tel ik zelfs niet mee", zegt ze.

Liekens vroeg ook of Megan en Joshua het veilig hadden gedaan. "De ­andere keren wel, die avond niet. Er lagen condooms, maar die ­waren gewoon te klein", aldus Megan. De productie van Temptation Island voorzag de volgende dag grotere condooms.

Bekijk hier de hele aflevering van 'Goedele on Top'.