StuBru-luisteraars vinden ‘Mia’ opnieuw het beste Belgische nummer

Voor het vierde jaar op rij hebben de luisteraars van Studio Brussel ‘Mia’ van Gorki verkozen tot het beste Belgische nummer. Het nummer staat op 1 in ‘De 100 van Eigen Kweek’. Op de tweede plaats staat ‘Goud’ van Bazart.

De luisteraars konden de voorbije week stemmen voor hun favoriete Belgische nummers. Vrijdag draaide de zender de honderd nummers die de meeste luisteraars konden bekoren.

Het iconische nummer ‘Mia’ van Gorki, de rockgroep van de in 2014 overleden zanger Luc De Vos, voert net als de afgelopen drie jaar de lijst aan. Bazart stond vorig jaar op drie en schuift dit jaar met ‘Goud’ op naar nummer twee. Red Zebra stijgt zes plaatsen met ‘Can’t live in a living room’.

Zeven keer dEUS

Bij de nieuwkomers in de lijst valt vooral de straffe veertiende plaats van Tamino op, met zijn nummer ‘Habibi’. Andere opvallende nieuwkomers zijn de Belgische hiphopartiesten Coely met ‘Ain’t chasing pavements’ (29) en Roméo Elvis met ‘Bruxelles arrive’ (45).

De groep die het vaakst voorkomt in de top-100 is dEUS, die zeven keer in de lijst terugkomt. Ook Oscar and the Wolf, Stromae, Balthazar, Daan, Admiral Freebee en Arno zijn goed vertegenwoordigd met elk drie nummers.

Het oudste nummer uit de lijst, op de dertigste plaats, is ‘Ne me quitte pas’ van Jacques Brel.