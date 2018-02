Turnhout -

Een vrouw die vrijdagochtend met haar fiets op weg was in de Turnhoutse deelgemeente Schorvoort heeft veel geluk gehad. Een automobilist die achter een lijnbus reed maakte een filmpje waarop te zien is hoe een bus plots uitwijkt. Net voor de wielen van de bus was een fietsster uitgegleden. De buschauffeur kon de vrouw maar net ontwijken.