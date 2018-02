Netanyahu komt op bezoek in het Witte Huis

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is op 5 maart te gast in het Witte Huis. Dat heeft vrijdag een hoge functionaris van de regering-Trump meegedeeld.

De uitnodiging komt op een cruciaal moment: zo zijn er de mogelijke afzetting van ‘Bibi’ in een corruptieonderzoek, de Israëlische bombardementen in Syrië, de Israëlische ruzie met Libanon, de kwestie-Iran en het nucleaire akkoord én de recente erkenning door de VS van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, wat niet alleen Palestijnse, maar ook internationale verontwaardiging heeft uitgelokt.

Netanyahu en Trump ontmoetten elkaar afgelopen maand ook al eens op het Wereld Economisch Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. De Israëlische premier zei na hun overleg dat de banden tussen beide landen nooit sterker zijn geweest. “Trumps beslissing over Jeruzalem helpt het vredesproces vooruit”, klonk het toen.