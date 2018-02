Rechter geeft amokmakers die agenten sloegen tijdens trouwstoet opschorting van straf

Twee mannen die amok hadden gemaakt tijdens een trouwstoet die in mei 2017 door Dilbeek trok, hebben van de Brusselse correctionele rechtbank een opschorting gekregen. De twee, 24 en 30 jaar oud, werden vervolgd voor slagen en verwondingen aan agenten en weerspannigheid maar enkel schuldig verklaard aan dat laatste feit. De Dilbeekse burgemeester Willy Segers reageert ontstemd en heeft het over “kromspraak van een Franstalige Brusselse rechter”.

De trouwstoet die op 20 mei 2017 door Dilbeek trok, veroorzaakte verschillende problemen. Heel wat deelnemers negeerden het rode licht of hingen uit de ramen van de wagens. Dat leidde herhaaldelijk tot gevaarlijke toestanden maar toen de politie de wagens liet stoppen, kwam het bovendien tot een confrontatie tussen verschillende feestvierders en de agenten. Vier agenten liepen daarbij lichte verwondingen op en twee amokmakers werden opgepakt.

Archiefbeeld.

Die twee mannen uit Vilvoorde en Brussel werden door het parket Halle-Vilvoorde voor de rechtbank gedaagd en kozen voor de Franstalige procedure. Het dossier kwam voor de 57ste kamer van de correctionele rechtbank, die de twee vrijsprak voor opzettelijke slagen en verwondingen, omdat de rechter oordeelde niet precies te kunnen reconstrueren wie welke slagen had uitgedeeld tijdens de aanval op de politiediensten. De twee werden wel schuldig bevonden aan weerspannigheid maar kregen de gunst van de opschorting.

“Tart alle verbeelding”

“Dit soort rechtspraak tart elke verbeelding”, zegt de Dilbeekse burgemeester Willy Segers. “Het is onaanvaardbaar dat gratuit en duidelijk aantoonbaar geweld op politiemensen in functie door daders met een strafblad door een Franstalig Brusselse rechter op deze wijze wordt afgehandeld. Dit soort rechtspraak uit Brussel staat compleet in contrast met de normen en waarden die we in de Vlaamse Rand met onze gemeenschap nastreven. De rechter toonde in diverse onderdelen van het vonnis allesbehalve respect voor de functie van politieman of -vrouw en dat kan ik als burgemeester, verantwoordelijk voor het uitsturen van mijn politiekorps voor ordehandhaving, absoluut niet tolereren.”

Burgemeester pleit voor aparte Vlaamse rechtbank

De burgemeester pleit dan ook voor een aparte, Vlaamse rechtbank voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. “We hebben dan wel een eigen parket in Halle-Vilvoorde dat intussen een consequent en eigen vervolgbeleid uitrolt en de lokale politiezones op het terrein hierin mee motiveert. Maar daders van feiten op grondgebied van Halle-Vilvoorde worden nog steeds in Brussel berecht, waar ze bovendien nog eens kunnen kiezen voor behandeling door een Franstalige rechtbank. En intussen is algemeen geweten en nòg maar eens bewezen welke laksheid daar huist.”

Nog steeds volgens de burgemeester is het vonnis definitief en kan er geen beroep meer aangetekend worden.