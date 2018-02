Nét niet voor Campenaerts, Geraint Thomas heerst in tijdrit Ronde van Algarve

Na twee uur en een half in de hotseat strooide Geraint Thomas (Team Sky) roet in het eten van Victor Campenaerts. Thomas startte als laatste en was de snelste tegen de klok in de derde rit in Algarve. Hij was elf seconden sneller dan Campenaerts op het heuvelachtige parcours van iets meer dan twintig kilometer in Lagoa.

Campenaerts verliet als zeventiende het startpodium en zette meteen een sterke tijd neer. Hij zat bijna drie uur in de hotseat. Alle favorieten beten hun tanden stuk op de tijd van onze landgenoot, behalve de Brit Geraint Thomas. Onze landgenoot liet wel grote namen zoals Tony Martin, Vasil Kiryjenka en Richie Porte achter zich. Stefan Küng eindigde derde.

Morgen is het opnieuw de beurt aan de spurters.

Campenaerts deed alles voor tijdrit

Voor Campenaerts was het in Algarve de eerste tijdrit voor zijn nieuwe ploeg. De Belg maakte in 2018 de overstap van LottoNL - Jumbo naar Lotto Soudal. Hij is de enige tijdrijder in zijn nieuwe ploeg, die niet echt een tijdritcultuur heeft, maar volgens Campenaerts loopt alles goed. “Al van voor de eerste stage wist iedereen wat er moest gebeuren voor de start van deze tijdrit. Ze hebben mij beloofd dat ze er alles aan gingen doen. Ik voel mij thuis.”

“Vandaag was een goede test. Alles verliep perfect, we maakten geen enkele fout. Naar mijn gevoel heb ik een tijdrit gereden die voor 99 procent perfect was. Ik weet niet of ik ooit al een tijdrit heb gereden die 100 procent perfect was, misschien het Europees Kampioenschap. Maar ik ben zeer tevreden na vandaag”, zei hij na afloop.

Niet alleen Lotto Soudal, ook Campenaerts zelf heeft alles gedaan voor deze tijdrit. “Ik heb er zeker alles voor gedaan,. Tijdens de verkenning ben ik jammer genoeg wel alle favorieten tegengekomen. Zij waren dus blijkbaar ook gemotiveerd voor deze tijdrit. Je hoopt altijd dat je de enige bent, maar met dit deelnemersveld is het logisch dat ik niet de enige was.”

Hij loste gisteren aan de voet van de laatste klim met het oog op de tijdrit. “Ik had de eerste dag van de Ronde van Algarve al gevraagd hoe het met de wind zat vandaag. We zagen dat de wind toch wat harder stond om 15u dan om 12u, dus wou ik zo vroeg mogelijk starten”, legt de Europees kampioen uit.

Zonder lange baard

Campenaerts kwam over de meet met een pas geschoren baard. “Je zal van mij geen tijdritfoto met een lange baard vinden. In 2015 reed ik ooit eens op de piste een meeting mee met een lange baard. Ik reed toen tien seconden trager dan het jaar voordien, op een inspanning van een kleine vijf minuten zijn tien seconden heel veel. Ik werd helemaal zot, de week erop was het BK. Ik was gedemotiveerd maar ik deed toch mijn baard af en ineens reed ik weer tien seconden sneller. Sindsdien scheer ik mij altijd uit bijgeloof.”