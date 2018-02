Seriemoordenaar Michel Fourniret bekent nog twee andere moorden

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is vorige week door de onderzoeksrechter in Parijs ondervraagd. Hij heeft bekend dat hij in 1988 en 1990 twee vrouwen vermoord heeft, zo meldt Le Parisien.

Michel Fourniret, die in 2008 tot levenslang veroordeeld werd voor zeven moorden op meisjes in Frankrijk en België, werd volgens Franse media in het grootste geheim op het justitiepaleis van Parijs ondervraagd over de moorden op Joanna Parrish en Marie-Angèle Domece. Hij zou daarbij bekend hebben de twee vrouwen vermoord te hebben. Het parket van Parijs wou geen commentaar geven op het bericht.

Op 17 mei 1990 werd het naakte lichaam van Joanna Parrish, toen assistente Engels aan het lyceum Jacques-Aymot in Auxerre, teruggevonden in Moneteau. De autopsie bracht aan het licht dat ze verkracht en geslagen was voor ze stierf. Fourniret heeft zijn betrokkenheid bij deze zaak steeds ontkend.

De mentaal gehandicapte Marie-Angèle Domece verdween op 8 juli 1988 in Midden-Frankrijk op de leeftijd van 19 jaar. Haar lichaam is nooit teruggevonden. De echtgenote van Fourniret, Monique Olivier, zei tot twee keer toe dat hij de jonge vrouw ontvoerd en om het leven gebracht had, maar trok haar verklaringen vervolgens in.

Slachtoffers

In december 1987 sloeg hij een eerste keer toe. De 17-jarige Isabelle Laville werd ontvoerd in het Franse Auxerre. Volgens de Franse krant Libération was het Monique Olivier die het meisje oppikte. Ze lokte haar onder een vals voorwendsel in de auto. Fourniret stond een eindje verderop te wachten, stapte in en vergreep zich aan de tiener. Nadien vermoordde hij het meisje.

In de zomer van 1988 ging het ongeveer net zo. Volgens meester Gérard Chemla, de advocaat van de familie Leroy, was Monique Olivier er ook bij toen Fabienne Leroy ontvoerd werd. “Ze hebben haar in de auto gelokt omdat ze zogezegd op zoek waren naar een dokter voor hun zieke baby.’’

De Belgische Elisabeth Brichet en met het Franse meisje Jeanne-Marie Desramault misbruikte hij in zijn kasteeltje. Fourniret en zijn vrouw begroeven de lijken gewoon op het domein in Noord-Frankrijk.

In 2000 ontvoerde hij de Franse meisjes Céline Saison en Mananya Thumpong en verstopte hun lichamen nadien in de bossen aan de Belgisch-Franse grens. Hij woonde toen ook in ons land. Enkele andere meisjes ontsnappen op het nippertje. Op 26 juni 2003 stopte hij met zijn bestelwagen langs de 13-jarige Marie Ascenion uit Ciney en vroeg haar de weg. Hij sleurde haar in de auto en vertrok. Maar Marie kon de touwen waarmee ze geboeid werd, loskrijgen en sprong uit de bestelwagen. Ze kon haar ontvoerder zo goed beschrijven dat hij kort nadien wordt opgepakt.