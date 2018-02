Racing speelt gelijk tegen Spaanse landskampioen op Euro Hockey Indoor voor clubs

Racing is vrijdag in de Champions Cup indoorhockey voor mannenteams voorbij Complutense geraakt. De Brusselaars speelden in het Zwitserse Wettingen 3-3 gelijk tegen de Spaanse landskampioen.

Racing keek al snel tegen een 0-2 achterstand aan, maar Pierre-Louis Maraite zorgde met de aansluitingstreffer op slag van rust voor de kentering. Na de rust brachten Cédric Charlier en opnieuw Maraite de “Ukkelse Ratten” op voorsprong. In een nerveuze slotfase incasseerde Racing alsnog de gelijkmaker.

Eerder op vrijdag leden de Brusselaars een pijnlijke 2-8 nederlaag tegen Amsterdam. Racing verzamelde nog maar twee punten en heeft zijn lot niet meer in eigen handen. De Belgische zaalhockeykampioen moet zaterdag (09u00) zijn derde groepswedstrijd tegen het Oostenrijkse Arminem minstens winnen om nog eens kans te maken op de halve finales. Die zijn weggelegd voor de top twee van de twee groepen. De laatste twee worden ondergebracht in een poule waarin gespeeld wordt om het behoud.

Racing, goed voor zilver in 2013 en brons in 2014, keerde terug in de hoogste Europese divisie door vorig seizoen de Champions Trophy, het tweede niveau, te winnen.