Cool Runnings in Pyeonchang: Jamaicaanse vrouwen vinden net op tijd een bobslee

Vier dagen voor de start van de bobsleecompetitie op de Olympische Spelen in Pyeongchang hebben de Jamaicaanse bobsleevrouwen een bobslee gevonden. Een woordvoerder van het team bevestigde vrijdag dat een Jamaicaanse bierproducent de nieuwe bob zal schenken.

Woensdag stapte de Duitse Sandra Kiriasis voor onduidelijke redenen op als coach van het bobsleeteam. Kiriasis leverde ook de bob, waardoor de Jamaicaanse vrouwen plots zonder kwamen te zitten. Daardoor kwam de olympische deelname van de Jamaicanen in gevaar. Zaterdag staan de officiële trainingen op het programma, dinsdag starten de kwalificaties.

Het bedrijf Red Stripe gooit echter een reddingsboei en stelt voor de kosten voor een nieuwe bob op zich te nemen. De Jamaicaanse bobsleefederatie gaat in op dat aanbod. “We dachten eerst dat het een grap was, maar zodra bleek dat het voorstel serieus was, hebben we het genereuze voorstel meteen aanvaard.”

Dertig jaar na de iconische inschrijving van het eerste mannelijke Jamaicaanse bobsleeteam (Calgary 1988), waarop de bekende film “Cool Runnings” (1993) is gebaseerd, is Jamaica in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang met een vrouwelijk bobsleeteam te zien. Dat bestaat uit Jazmine Fenlator-Victoria, Audra Segree en de voormalige spurtster Carrie Russell.