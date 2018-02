Samana maakt mooie wenskaarten

Opoeteren

Maaseik - Samana Crea Opoeteren zette het maken van een mooie wenskaart met vlinder op het programma.

Na de nodige uitleg kon men beginnen met de stempels. Zo kon men oefenen op een gewoon blad, en werd de kleur bepaald die men nadien wilde gebruiken. Dit had men gauw onder de knie. De vlinder werd met een malletje over getekend en daarna uitgeknipt. Nu werd de vlinder versierd en op een kaart geplakt. Met oogschaduw werd het bijgekleurd. Even werd een pauze genomen voor een stukje vlaai of koek met een tas koffie. Hierna werden de buik en de voelsprieten bijgeplakt. Hier en daar bracht men nog wat verbetering aan. De resultaten mochten allen gezien worden. Iedereen ging met een mooie wenskaart naar huis.