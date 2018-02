Amerikaanse comédienne Amy Schumer stiekem getrouwd

De Amerikaanse actrice en comédienne Amy Schumer is afgelopen dinsdag in het grootste geheim getrouwd met haar vriend, chef-kok Chris Fischer. De 36-jarige blondine maakte het nieuws zelf bekend met een reeks foto’s op Instagram.

“Yup”, schreef ze kort en krachtig bij de foto’s. Daarop zijn zij en haar man te zien tijdens een ceremonie aan zee, maar Schumer deelt ook foto’s tussen haar bruidsmeisjes. De twee zwarte hondjes van het koppel kregen een rol tijdens het feest.



Yup Een bericht dat is gedeeld door @ amyschumer op 15 Feb 2018 om 8:53 (PST)



De Amerikaanse entertaintmentsite TMZ schrijft dat het koppel elkaar het jawoord gaf op een strand in Malibu. Volgens bronnen waren er ongeveer tachtig gasten uitgenodigd, waaronder beroemdheden Jennifer Aniston, Jake Gyllenhaal en Jennifer Lawrence.



Een bericht dat is gedeeld door @amyschumer op 15 Feb 2018 om 10:53 (PST)



De pasgetrouwde vrouw wilde trouwens geen cadeaus. Integendeel: ze vroeg aan de gasten of ze een donatie wilden doen aan ‘Everytown for Gun Safety’, een organisatie die zich inzet tegen wapengeweld in de Verenigde Staten. Schumer zelf moest tijdens screenings van haar film ‘Trainwreck’ afscheid nemen van twee vrouwen die het lieven lieten in een schietpartij.