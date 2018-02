ACV tevreden over staking bij De Lijn: “Meer dan 90 procent van werknemers nam deel aan”

Meer dan 90 procent van de werknemers bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft vrijdag deelgenomen aan de staking (exclusief de mensen die bij onderaannemers aan de slag zijn). Dat zegt ACV Openbare Diensten. De vakbond roept op tot dialoog en zegt op 21 februari opnieuw te gaan onderhandelen. Tijdens die onderhandelingen zullen er geen acties meer volgen die de reiziger kunnen treffen, mits op korte termijn resultaten geboekt worden, belooft de christelijke vakbond, die de andere vakbonden oproept “om hetzelfde te doen”.

Zowel de Vlaamse regering als De Lijn moeten beseffen dat de ongerustheid en onzekerheid bij het personeel groot is en blijft”, zegt Jan Coolbrandt van ACV Openbare Diensten. “Dat De Lijn sinds 2008 in besparingsmodus zit en tot 2020 in die modus blijft, is daar niet vreemd aan. Door die aanhoudende besparingen komt de dienstverlening voor de reizigers serieus in het gedrang. Dat moet stoppen.”

De vakbond wil dat De Lijn haar reorganisatieplan grondig bijstuurt, waarbij het personeel maximaal gespaard en een aantal diensten lokaal verankerd wordt.

De christelijke vakbond roept de Vlaamse regering op om “alvast een duidelijk en geruststellend signaal te sturen naar het personeel en de reizigers”. “Dit overheidsbedrijf is van ons allemaal en moet ook na 2020 een belangrijke rol blijven spelen”, klinkt het.