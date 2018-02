“Hongaars vluchtelingenplan is een aanval op mensenrechten”, zegt de VN

De rechtse regering van Hongarije is vrijdag onder vuur van de Verenigde Naties komen te liggen omdat ze niet-gouvernementele organisaties die vluchtelingen en asielzoekers helpen, onder druk wil zetten. “De voorgestelde wetgeving vormt een onterechte beperking van de vrijheid van vereniging en is een zorgwekkende voortzetting van de regeringsaanval op mensen- en burgerrechten”, zei VN-mensenrechtenwoordvoerder Rupert Colville op een persbriefing in Genève.