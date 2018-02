Vereniging verkeersslachtoffers: “Nodigen Sam Louwyck uit ons week te helpen”

De uitlatingen van acteur Sam Louwyck over zijn veroordeling voor dronkenschap achter het stuur ontlokken kwade reacties. Belangenverenigingen van verkeersslachtoffers reageren verbolgen.

Acteur Sam Louwyck (51), onder andere bekend als ‘den Ollander’ in Eigen Kweek, werd vorige week voor de vierde keer door de politierechter veroordeeld wegens dronkenschap achter het stuur. Hij kreeg als recidivist een rijverbod van drie maanden en een geldboete van 3.200 euro opgelegd. Een te strenge straf, vindt Louwyck zelf. In het praatprogramma Van Gils en Gasten op Eén, waar hij gisteren te gast was, nam hij zelfs het woord heksenjacht in de mond.

Een betoog dat in slechte aarde valt. “Het is moeilijk verteerbaar dat er mensen zijn als Sam Louwyck die zich proberen voor te stellen als een slachtoffer van verkeerscontroles en zware boetes”, reageert Anne Maes, coördinator van Over-Hoop, een organisatie die de familieleden van verkeersslachtoffers bijstaat. “Het zijn mensen als hem die niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar brengen. Dat hebben de gezinnen die wij begeleiden aan den lijve ondervonden.”

Coma

Maes: “Wij nodigen Louwyck uit om ons eens een week te helpen, en mee te draaien in een gezin dat de dagelijkse zorgen draagt voor een verkeersslachtoffer dat vaak weken of zelfs maanden in coma lag. Het zal u maar overkomen. Over een heksenjacht weigeren wij dus te spreken. Verkeerscontroles zijn er om gegronde redenen, en hebben hun nut allang bewezen. En de straffen, die moeten zwaar genoeg zijn. Het hoge aantal verkeersslachtoffers te wijten aan dronken chauffeurs liegt er niet om.”

Ook de Antwerpse vzw Rondpunt, die verkeersslachtoffers begeleidt, steekt haar afkeur niet onder stoelen of banken. “Het is spijtig om te zien dat een publiek figuur onze inspanningen zo onderuit haalt”, postte de vzw vandaag op de sociale netwerksite Twitter. “Wij zijn er wel van overtuigd dat iedereen gelukkiger wordt als alle verkeersdeelnemers binnen de lijntjes kleuren.”