Gluren bij BV’s: Evy Gruyaert toont sexy yoga-oefening, maar niets is wat het lijkt

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram, die we graag even voor je bundelen.

Radiopresentator Sam Debruyn eerde zijn man Wannes op Valentijn met een foto van negen jaar geleden. “Mijn Valentijn en ik. Toen Instagram nog niet bestond”, schreef hij bij het kiekje.

Presentatrice en yoga-adept Evy Gruyaert gaf een cursus aan de werknemers van Volvo en dat leverde interessante houdingen op. “Dit is niet wat je denkt dat het is. Gewoon normale yoga”, schreef ze bij een kiekje dat op het eerste gezicht behoorlijk sexy lijkt.

Presentator Kobe Ilsen verbleef een paar dagen in het Iraakse Mosul en was danig onder de indruk. “Het is een onwaarschijnlijke plek die niet te vatten is. Tussen de brokstukken proberen mensen hun leven weer op te bouwen”, schreef hij bij een foto midden in het puin ten gevolge van de strijd tegen terreurgroep IS.

Radiostem Siska Schoeters heeft met dochter Minnie een hip kindje in huis, dat bewijst ze met een foto vanop skivakantie. Het kleine meisje draagt een gebloemd skipak met moon boots.

Ex-K3 Kristel Verbeke belooft het plechtig vanop haar vakantiebestemming: “Ik breng de zon mee”, schrijft ze bij een foto tussen de palmbomen.

Dat zot zijn geen zeer doet, zegt voormalig Miss België en presentatrice Véronique De Kock. Ze trekt gekke bekken met een Snapchat-filter met haar jongste zoon. Schattig.

‘Temptation Island’-host Annelien Coorevits eerde haar jarige man met een vakantie kiekje aan zee voor zijn verjaardag. “Gelukkige verjaardag, liefste”, schreef ze erbij.

Mevrouw Koen Wauters Valerie De Booser ziet liefde in de kleine dingen en laat dat via Instagram weten aan haar wederhelft. “Een boodschap op een blad”, staat er bij een kiekje met een toevallig geperforeerd hartje in een blad.

Presentatrice Katja Retsin en haar man Jan Schepens doken voor het programma ‘Groeten uit...’ in hun jaren 80-outfits. En dat leverde onder meer deze retro-getinte foto op.