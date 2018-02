Zo oefende schutter - met petje van Trump - in zijn tuin voor bloedbad Florida

De Amerikaanse nieuwssite CNN heeft nieuwe amateurbeelden kunnen bemachtigen waarop Nikolas Cruz te zien is, de kerel die een bloedbad aanrichtte in een school in Florida. Op de beelden, die dateren van oktober vorig jaar, is te zien hoe de 19-jarige kerel schietoefeningen uitvoert in zijn tuin. Opvallend: tijdens de training had hij ook een pet op waarop ‘Make America Great Again’ stond, de bekende verkiezingsslogan van president Donald Trump.