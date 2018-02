Celliste op straat in Frankrijk beroofd van cello van ruim 1 miljoen euro

Een beroepsmuzikante is in de regio van Parijs op straat beroofd van een cello uit de 18de eeuw die meer dan 1 miljoen euro waard is en die haar door een bank geleend was. Ook haar strijkstok uit de 19de eeuw werd gestolen.

“Help! !! Mijn Francesco Goffriller-cello is vanavond gestolen (...) En mijn persoonlijke Jean Marie Persoit-strijkstok, gemaakt rond 1825 in Parijs”, schreef Ophélie Gaillard donderdagavond op Facebook, na de diefstal van de cello uit 1737 die op bijna 1,3 miljoen euro geschat wordt.

Een politiebron bevestigde vrijdag dat een celliste een klacht had ingediend wegens de diefstal van haar instrument uit de 18de eeuw. Ze zei dat een individu met een mes haar donderdagavond bedreigd had toen ze haar woning in Pantin, ten noordoosten van Parijs, verliet. Hij nam haar telefoon en cello af en vluchtte er te voet mee weg.

Ophélie Gaillard had de cello van de hand van de Italiaan Francesco Goffriller in bruikleen gekregen van de bank.