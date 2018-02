Rechter veroordeelt Facebook: “Belgische privacywetgeving niet gerespecteerd”

Facebook eerbiedigt de Belgische privacywet niet. Dat is het oordeel van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Als Facebook niet stopt met ongemeld info over de gebruikers te verzamelen, riskeert het een dwangsom van 250.000 dollar per dag.

Facebook eerbiedigt de Belgische privacywet niet. Dat is het oordeel van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank volgt daarmee volledig de argumentatie van de Belgische Privacycommissie. Die had een proces aangespannen tegen Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd en Facebook Belgium Bvba. Facebook moet nu stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België tot zolang ze haar beleid niet in overeenstemming brengt met de Belgische privacywet, en moet alle onwettig verkregen persoonsgegevens vernietigen.

Privacycommissie volledig gevolgd

“De rechtbank heeft het standpunt van de Privacycommissie volledig gevolgd”, zegt Anouk Devenyns, persrechter van de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg. “Allereerst heeft de rechtbank zich bevoegd verklaard. De rechtbank heeft immers geoordeeld dat zij wel degelijk kan nagaan of Facebook de Belgische privacywet eerbiedigt wanneer zij het surfgedrag van internetgebruikers in België volgt.”

Vervolgens heeft de rechtbank op basis van onderzoek van de Privacycommissie vastgesteld dat Facebook de Belgische privacywet niet eerbiedigt, aldus nog de persrechter: “Uit dat onderzoek blijkt dat Facebook over ons allemaal informatie verzamelt wanneer wij surfen op het internet. Facebook gebruikt daarvoor verschillende technologieën, maar de rechtbank komt tot het besluit dat Facebook ons onvoldoende informeert over het feit dat ze informatie over ons verzamelt, over de aard van de informatie die ze verzamelt, over wat ze met die informatie doet en over hoe lang ze die informatie bewaart, en dat Facebook bovendien ook geen geldige toestemming verkrijgt om al die informatie te verzamelen en verwerken.”

Dwangsom

Facebook moet nu stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België, tot zolang ze haar beleid niet in overeenstemming brengt met de Belgische privacywet. Ook moet het bedrijf alle onwettig verkregen persoonsgegevens vernietigen.

Doet het bedrijf dat niet, dan moet het een dwangsom betalen van 250.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 100 miljoen euro.