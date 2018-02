Child Focus viert 20-jarig bestaan met boek, zegel en loopevenement

Child Focus bestaat op 31 maart exact twintig jaar. Om die verjaardag in de verf te zetten, organiseert de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen een reeks activiteiten.

Child Focus is ontstaan in de nasleep van de zaak-Dutroux die het land op zijn grondvesten deed daveren.

Naast de publicatie van een boek, een samenkomst op 29 maart in Genval in aanwezigheid van koningin Mathilde, wordt in september de “Child Focus Run” boven de doopvont gehouden. Het familiale loopevenement kent zijn debuut op 9 september in Bergen. Mechelen is op 23 september aan de beurt. Dat kondigt Child Focus vrijdag aan.

Naar aanleiding van de verjaardag verschijnt op 12 maart een beperkte postzegeluitgifte. Illustratrice Dorien Wendelen ontwierp een sober beeld dat de afwezigheid van een kind voorstelt.

Lopen voor geld

In de loop van maart lanceert Child Focus samen met een bekend voedingsmerk een sensibiliseringscampagne. Dezelfde maand verschijnt het boek “Child Focus, 20 jaar op de bres voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen” van Sophie Dejaegher bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.

Tot slot is er een nieuw familiaal loopgebeuren: de “Child Focus Run” in Bergen (9 september) en Mechelen (23 september). “Twee derde van ons budget is afkomstig van het publiek en het bedrijfsleven. Ruim 20.000 mensen leveren maandelijks een gift. Met de run kunnen lopers alleen, met hun gezin of met vrienden of collega’s, deelnemen en zich daarbij laten sponsoren”, aldus Depover. Inschrijven kan nu reeds op www.childfocusrun.be