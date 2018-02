Uitbaters hotels en vakantiewoningen in Oostkantons deden goede zaken in krokusvakantie

Vooral de hotels hebben geprofiteerd van de grote toeloop van toeristen in de Oostkantons tijdens de krokusvakantie. Daar heeft de sneeuw natuurlijk veel mee te maken.

De bezetting varieerde van “goed” tot “zeer goed”. Dat blijkt uit een telefonische enquête door de toeristische dienst van de Oostkantons. Het Toeristisch Agentschap Oost-België consulteerde hiervoor 35 uitbaters van de 163.

Voor de grote toeloop zorgde vooral het ideale wintersportweer. “De sneeuw heeft ervoor gezorgd dat de laatste kamers voor het weekend zeer snel geboekt waren. Tijdens de week en voor het laatste weekend zijn we niet volzet, maar als de sneeuw blijft liggen, zullen alle kamers zeker volzet zijn”, aldus Jean Goire, uitbater van het Hôtel du Moulin in Ligneuville.

Vooral de hotels die vlakbij de wintersportgebieden van de Hoge Venen en de Belgische Eifel liggen, konden rekenen op een hoge bezetting. Uit de enquête blijkt dat veel vakantiegangers op het laatste nippertje reserveerden, nadat de media verse sneeuw voorspeld hadden. De hoteluitbaters in de lager gelegen gebieden, zoals bijvoorbeeld in de Ourvallei, moesten het met heel wat minder stellen.

Uit de enquête blijkt nog dat de meeste aanbieders van vakantiewoningen tevreden zijn. De grotere woningen, die lang op voorhand gereserveerd worden door grote families of groepen, zijn een echte trendsetter. De groepsverblijfsplaatsen en de gastenkamers (Bed & Breakfast) deden het dan weer wat minder goed. Vooral uitbaters in de directe omgeving van de Hoge Venen profiteerden van de sneeuw tijdens de krokusvakantie. Carnaval en Valentijn zijn niet zo belangrijk voor de meerderheid van de uitbaters van verblijven in de Oostkantons, zo blijkt nog uit de rondvraag.