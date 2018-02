Christelijke bediendenbond voert actie tegen agressie op leerkrachten

LBC-NVK, de vakcentrale voor bedienden en kaderleden van het ACV, voert maandag actie tegen agressie in het onderwijs. Het opvoedend personeel vraagt aandacht voor de werkomstandigheden na een reeks incidenten in Orthopedagogisch Centrum St.Jozef in Zwijnaarde.

“Het onrustwekkend stijgende aantal incidenten heeft grote impact op het personeel”, klinkt het. “Meer dan de helft van de arbeidsongevallen vindt zijn oorzaak in agressie en geweld.”

Het personeel in de zorgsector kaart het dagelijkse verbaal geweld, fysieke agressie, psychische druk en grensoverschrijdend gedrag aan tegen opvoeders, leerkrachten en busbegeleiders. Er komt een informatie- en sensibiliseringsactie, maar de bond eist ook meer middelen en voldoende personeelsomkadering. “Men is op de grenzen gebotst om aan de soms zeer schrijnende situaties en complexe situaties een afdoend antwoord te geven”, aldus de bediendenbond.

Het opvoedend personeel is vaak voor te veel leerlingen verantwoordelijk, vindt LBC-NVK. “We willen kleinschaliger werken met kleinere leefgroepen, kleinere klassen en met voldoende collega’s en dat in een aangepaste infrastructuur.”

De manifestatie komende maandag is de tweede in een reeks acties die het LBC-NVK plant in minstens 8 Vlaamse opvoedingsinstellingen. Bijkomende acties zijn niet uitgesloten. “Wij willen de druk hoog houden ten aanzien van het beleid”, aldus de bond.