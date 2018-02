Haïtiaanse prostituee vertelt hoe ze al op haar 16de met gevallen Oxfam-topman seks had: “Twee keer per week, zes maanden lang”

Een 23-jarige Haïtiaanse ex-prostituee heeft aan The Daily Mail verteld hoe ze betaalde seks had met de gevallen Oxfam-topman Roland van Hauwermeiren. De eerste keer was toen de vrouw zestien was. “Hij moest ons helpen, maar hij heeft de situatie een pak erger gemaakt”, klinkt het.

Ze is nu 23 en werkt naar eigen zeggen niet meer in de prostitutie, maar na de aardbeving in 2010 was ze “niet in een positie om neen te zeggen”. Ze had geld nodig om haar jonge baby te voeden. Haar land lang in puin, ruim 220.000 mensen lieten het leven, 1,5 miljoen anderen waren dakloos. Vijf van haar familieleden kwamen om.

Ze ontmoette van Hauwermeiren op straat, vlakbij de villa waar hij verbleef. Het ‘Adelaarsnest’ was een comfortabel, zelfs luxueus verblijf. Ze was toen hoogzwanger. Van Hauwermeiren zat in een Oxfam-truck en sprak volgens haar een beetje Frans, genoeg om te communiceren. “Hij nam een foto van mijn gezicht en van mijn bolle buik en we hebben nummers uitgewisseld. Een maand na de geboorte van mijn zoon, in januari 2011, heeft hij me gebeld, hij zei toen dat hij me kon helpen. Hij vroeg me om langs te komen en heeft me toen geld geboden in ruil voor seks.”

De vrouw vertelt aan The Daily Mail dat ze zestien was toen ze voor de eerste keer met de Oxfam-baas naar bed ging. “Hij heeft misbruik gemaakt van mij en van de situatie. Ik had geld nodig om mijn baby eten te geven. Hij had me kunnen helpen zonder me te betalen voor seks.” Ze kreeg naar eigen zeggen 100 à 200 dollar per keer (omgerekend: 79 à 159 euro). “Als ik nu aan hem terugdenk, realiseer ik me dat hij een zieke man is. We hebben honderden keren seks gehad.”

Ook maakte van Hauwermeiren een boel loze beloftes. “Hij beloofde me samen met mijn familie mee te nemen op vakantie naar de Dominicaanse Republiek en dat hij ons aan een job zou helpen in de VS.” Volgens de vrouw is dat er nooit van gekomen. “Hij moest ons helpen, maar hij heeft de situatie een pak erger gemaakt.”

Nog volgens de vrouw was de Belg de enige Oxfam-medewerker met wie ze seks had tegen betaling. Nadien heeft ze geen sekswerk meer gedaan uit angst een SOA op te lopen. “Als die aardbeving niet had plaatsgevonden, had ik mijn school kunnen afmaken en had ik een verpleegster kunnen worden.”

“Ik hoop dat God mijn kinderen zegent en dat ik de kracht vind om hen een beter leven te geven dan dat van mij”, klinkt het nog.

Kaartenhuisje stort in

In een open brief aan VTM en in een korte reactie aan Het Nieuwsblad heeft van Hauwermeiren (68) formeel ontkend seks te hebben gehad met prostituee of met minderjarigen. “Het was gezellig samenzijn, geen seksparty”, klonk het toen. Wel gaf hij toe intieme contacten te hebben gehad met een “volwassen, eerbare” vrouw. Ze was naar zijn inschatten geen prostituee. “Een grove fout”, zei hij toen, maar “ik ben een man van vlees en bloed”.

Een intern onderzoeksrapport van Oxfam, dat Het Nieuwsblad kon inkijken, schetst echter een andere versie van de feiten. Tegenover zijn werkgever ­Oxfam gaf hij in 2011 toe dat hij wel degelijk prostituees “gebruikte” in de residentie die de hulporganisatie voor hem huurde. Desondanks sloot hij een deal met de organisatie die hem een “waardige exit” gunde.